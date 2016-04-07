ЕБРР запустил в Украине программу утепления жилья на 75 миллионов евро

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) совместно с ЕС и Шведским агентством международного сотрудничества по развитию (Sida) запустил специальную программу энергосбережения IQ-energy общим объемом финансирования 75 миллионов евро, которая поможет украинцам повысить энергоэффективность их домов с сохранением уровня комфорта при снижении потребления энергоресурсов, сообщил директор ЕБРР в Украине Шевки Аджунер.

"Этот проект опирается на усилия украинского правительства для того, чтобы улучшить жизнь своих граждан, он направлен на улучшение жизни людей и экономию денег. Мы говорим о жилищном секторе, который сможет воспользоваться этой программой", - сообщил Аджунер в ходе презентации новой программы.

Он также сообщил, что в рамках данной программы Фонд Восточноевропейского партнерства по энергоэффективности и экологии (E5P), крупнейшим донором которого является Европейский Союз, выделит грантовое финансирование в объеме 15 миллионов евро.

В зависимости от типа инвестиций эти средства будут использованы для покрытия до 20% суммы кредита для заемщиков-физлиц и до 35% суммы кредита для ОСМД.

Кроме этого, для реализации программы предполагается получение технической помощи, финансируемой из средств E5P и Шведского агентства международного сотрудничества по развитию (Sida) в объеме 4,5 миллиона евро для разработки концептуальных предложений по энергоэкономии и внедрения этого проекта.

По его словам, программа IQ-energy будет реализовываться через банки-партнеры "УкрСиббанк", "ОТП Банк" и "Мегабанк".

По информации пресс-службы банка, отдельные домохозяйства и ОСМД также смогут подобрать на сайте программы www.iqenergy.org.ua наилучшие доступные технологии с учетом индивидуальных потребностей, а физические лица также смогут подавать через этот веб-сайт заявки на получение грантовых средств.

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Как сообщал УНИАН, в конце февраля этого года Европейский банк реконструкции и развития сообщил о разработке программы энергосбережения IQ energy.

ЕБРР является самым крупным международным финансовым инвестором в Украине. По состоянию на середину марта 2016 года Банк взял на себя обязательства по предоставлению более 11 миллиардов евро в рамках 363 проектов в стране.