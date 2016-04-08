Bloomberg: жилье в Израиле дорожает из-за дешевой ипотеки

По данным Министерства финансов Израиля, для удовлетворения спроса на рынке недвижимости страны на сегодняшний день не хватает более 100 000 предложений. Именно поэтому представители Банка Израиля считают, что новая жилищная программа, призванная сделать жилье доступнее, может произвести обратный эффект, сообщает Prian.ru со ссылкой на Bloomberg.

За последние десять лет цены на недвижимость в Израиле выросли более чем в два раза благодаря низким ставкам по ипотечным кредитам и спросу, который значительно превышает предложение на рынке. Чтобы помочь покупателям первой недвижимости, правительство запустило программу, в рамках которой застройщики получают землю, находящуюся в государственной собственности в различных регионах страны, по низким ценам. В обмен же они должны продавать построенное жилье по ценам ниже рыночных.

Задумка хорошая, но возможность приобрести жилье по более низким ценам привлекла на рынок покупателей, которые ранее даже не задумывались о приобретении первого дома или квартиры. Кроме того, нехватка земли под обычное строительство вне рамок жилищной программы может сделать остальные объекты еще более дорогими. Сегодня средняя стоимость квартиры с тремя спальнями в стране составляет 360 тысяч долларов, а в Тель-Авиве - 740 тысяч долларов.

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Более того, строительство "жилья со скидкой" проводится далеко за пределами главных "горячих точек" Израиля – Тель-Авива и Иерусалима. Получается, что реально программа не увеличивает доступность недвижимости, а просто меняет систему выделения государством участков земли под строительство.