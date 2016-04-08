Российские реалии: большинство заемщиков не могут погашать даже рассроченные кредиты

В России ипотечные заемщики выходят на просрочку: основная причина - ухудшение финансового состояния заемщиков, многие из которых уже не в состоянии вовремя вносить платежи даже по реструктурированным кредитам, пишет "Коммерсант".

Согласно данным ЦБ РФ, в феврале просрочка по ипотеке выросла во всех категориях задолженности.

"В первую очередь на поведение заемщиков влияет ухудшение экономической ситуации", - указывает директор дирекции ипотечного кредитования Транскапиталбанка Вадим Пахаленко. "Многие заемщики старались платить по ипотеке в течение 2015 года, несмотря на снижение платежеспособности и прочие трудности. Однако на фоне продолжающегося падения доходов и снижения цен на недвижимость, в результате чего у многих стоимость кредита стала превышать стоимость жилья, люди теряют мотивацию платить по ипотеке", - отмечает первый зампред правления Банка жилищного финансирования Игорь Жигунов.

Читайте такжеРоссияне все больше предпочитают не тратить сбережения - только по крайней необходимостиБанкиры ожидают, что в ближайшие два-три месяца рост просрочки может продолжиться и восстановления стоит ждать не раньше второй половины 2016 года.

"Инфляция все еще высокая, и реальные доходы населения продолжают сокращаться. Сокращение доходов, в свою очередь, снижает возможность накопить даже на первоначальный взнос на ипотеку, что приведет к сокращению выдач, - поясняет главный экономист ПФ "Капитал" Евгений Надоршин. - Сокращение выдач на фоне ухудшения финансового состояния людей, уже взявших ипотеку, скорее всего, будет влиять на ухудшение качества портфеля в течение всего 2016 года".

В Банке России никак не прокомментировали рост прострочки по ипотеке.