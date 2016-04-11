Застройщиков Киевской области с начала года оштрафовали на 6,6 миллиона гривень

Департамент Государственной архитектурно-строительной инспекции (Госархстройинспекция) в Киевской области в январе-марте 2016 года провел 188 проверок объектов строительства относительно соблюдения градостроительного законодательства, по результатам которых было наложено134 штрафа на общую сумму 6,6 млн грн, сообщила пресс-служба ведомства.

В Госархстройинспекции также отметили, что по результатам проверок было выдано 168 предписаний и остановлены стройработы на 13 объектах. Самые крупные штрафы наложены за самовольные строительные работы и внесение недостоверных данных в документы декларативного характера.

Как сообщал УНИАН, Госархстройинспекция за первые 10 месяцев 2015 года провела более 15 тыс. проверок соблюдения застройщиками градостроительного законодательства, по результатам которых выявила нарушения на 4,6 тыс. объектов, что составило почти 31% от проверенных строек. По результатам проверок ведомство оштрафовало недобросовестных застройщиков на сумму 69,6 млн грн.

В 2014 году Госархстройинспекция провела более 31,3 тыс. проверок, по результатам которых взыскала штрафов на сумму 137,1 млн грн.

Государственная архитектурно-строительная инспекция была создана по указу президента Украины в 2011 году. Осуществляет государственный контроль за соблюдением строительных норм и стандартов строительства и эксплуатации жилых домов, выполнением лицензионных условий субъектами хозяйствования, осуществляющими работы по созданию объектов архитектуры, контролирует выполнение предписаний об устранении нарушений норм в сферах градостроительной документации и строительных норм, а также стандартов и правил в сфере жилищно-коммунального хозяйства.