В марте к софинансированию "теплых" кредитов присоединились еще 7 областей

В марте 2016 года к софинансированию программы частичной компенсации населению «теплых» кредитов присоединились еще 7 областей, сообщила пресс-служба Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению (Госэнергоэффективности).

Как отмечается в сообщении, местные органы власти разрабатывают собственные программы по возмещению населению части тела кредита или процентов на реализацию энергоэффективных мероприятий.

Так в марте этого года такие программы приняты в Закарпатской, Кировоградской, Николаевской, Сумской, Херсонской, Черкасской и Черновицкой областях. В апреле запланировано рассмотрение проектов подобных программ в Харьковской, Хмельницкой, Тернопольской и Полтавской областях.

Госэнергоэффективности сообщило, что на сегодняшний день существует уже 146 программ, которыми предусматривается возмещение части «теплых» кредитов из местного бюджета, помимо государственного бюджета.

«Привлечение местных и региональных бюджетов в софинансирование «теплых» кредитов дает возможность населению воспользоваться сразу несколькими механизмами поддержки: и государственным, и местным, что значительно удешевляет эти кредиты», - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, 5 апреля Госэнергоэффективности и Киевская областная государственная администрация подписали меморандум о продолжении сотрудничества в сфере частичной компенсации населению «теплых» кредитов, взятых на повышение энергоэффективности жилья.

В начале апреля 2015 года правительство приняло программу компенсации 20-40% стоимости кредитов на мероприятия по повышению энергоэффективности. Бюджет программы составил 1,57 млрд грн. В феврале текущего года Кабинет министров продлил действие программы на 2016 год.

Механизм финансирования «теплых» кредитов предполагает возмещение 20% суммы кредита (но не более 12 тыс. грн) для граждан при замене газовых котлов, 30% суммы кредита (но не более 14 тыс. грн) на энергоэффективное оборудование и материалы для физических лиц, 40% тела кредита (но не более 14 тыс. грн в расчете на одну квартиру) на энергоэффективное оборудование и материалы для ОСМД и жилищно-строительных кооперативов. В то же время, получающим субсидию гражданам компенсируется 70% суммы кредита.

С начала старта в 2015 году данной государственной программы около 100 тыс. семей получили более 1,3 млрд грн кредитов для повышения энергоэффективности жилья.

В феврале текущего года Кабинет министров продлил действие программы на 2016 год, предусмотрев на эти цели 900 млн грн. В то же время, Госэнергоэффективности рассчитывает освоить выделенные средства к августу текущего года, после чего обратиться к Министерству финансов и Верховной Раде с предложением выделить дополнительные средства.