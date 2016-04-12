Банки за год выдали украинцам 1,4 миллиарда гривень "теплых" кредитов

Банки выдали 1 млрд 348 млн грн кредитов на замену газовых котлов и приобретение энергоэффективных материалов за год действия государственной программы их частичной компенсации, сообщила пресс-служба Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению (Госэнергоэффективности).

Как указывается в сообщении, за прошедшую неделю банки выдали 1825 «теплых» кредитов на рекордную в 2016 году сумму 33,8 млн грн. Это рекордное количество в этом году. Самой активной категорией участников программы являются получатели субсидии, которым за указанный период было выдано 1340 кредитов на сумму 18,8 млн грн. Данная категория получателей может претендовать на компенсацию за счет госбюджета до 70% тела кредита для проведения энергоэффективных мероприятий. Еще 3 кредита на прошедшей неделе получили ОСМД на сумму 183 тыс. грн.

В Госэнергоэффективности отметили, что наибольшей популярностью продолжают пользоваться энергоэффективные материалы. На их покупку на прошлой неделе было выдано 1746 кредитов на сумму 30,4 млн грн. Еще 76 кредитов на сумму 3,1 млн грн было выдано на замену газовых котлов на те, что используют другие виды топлива.

Как сообщал УНИАН, в начале апреля 2015 года правительство приняло программу компенсации 20-40% стоимости кредитов на мероприятия по повышению энергоэффективности. Бюджет программы составил 1,57 млрд грн. В феврале текущего года Кабинет министров продлил действие программы на 2016 год, предусмотрев на эти цели 900 млн грн.

Механизм финансирования «теплых» кредитов предполагает возмещение 20% суммы кредита (но не более 12 тыс. грн) для граждан при замене газовых котлов, 30% суммы кредита (но не более 14 тыс. грн) на энергоэффективное оборудование и материалы для физических лиц, 40% тела кредита (но не более 14 тыс. грн в расчете на одну квартиру) на энергоэффективное оборудование и материалы для ОСМД и жилищно-строительных кооперативов. В то же время, получающим субсидию гражданам компенсируется 70% суммы кредита.

Местные органы власти также подключаются к этой программе и разрабатывают собственные программы по возмещению населению части тела кредита или процентов на реализацию энергоэффективных мероприятий. Это позволяет населению участвовать сразу в нескольких программах энергоэффективности. Так в марте этого года такие программы приняты в Закарпатской, Кировоградской, Николаевской, Сумской, Херсонской, Черкасской и Черновицкой областях. В апреле к программе подключилась Киевская область, также в этом месяце запланировано рассмотрение проектов подобных программ в Харьковской, Хмельницкой, Тернопольской и Полтавской областях.