Недвижимость в Польше чаще всего покупают немцы и украинцы – Gazeta Wyborcza

За 2015 год иностранцы купили 3,7 тысяч домов в крупных городах Польши. При этом большинство этих квартир и домов приобрели покупатели из Украины и Германии.

Об этом пишет Gazeta Wyborcza со ссылкой на данные Министерства внутренних дел и администрации Польши, которому польские нотариусы обязаны сообщать об иностранных покупателях при оформлении документов.

В целом, количество проданных польских квартир гражданам других стран за прошлый год выросло на 17%. Украинцы же приобрели 627 квартир общей площадью 35,4 тысяч квадратных метров. Издание отмечает, что с каждым годом все больше граждан Украины проявляют интерес к польской недвижимости. В 2004 году, когда Польша вступила в ЕС, украинцы купили 3,4 тысячи метров квадратных метров жилой площади. Таким образом, за последние 10 лет этот показатель вырос в десять раз.

При этом издание отмечает, что данные о регистрации свидетельствуют, что украинцы в среднем покупают жилье площадью 58 квадратных метров. Это свидетельствует о том, что покупатели – не украинские бизнесмены и олигархи, которые рассматривают недвижимость Польши в качестве безопасной инвестиции. Кроме того, большинство проданных квартир приходится на Варшаву, Краков и Вроцлав – города, где легче найти работу, передает ZN.UA.

Однако больше всего проданной недвижимости в Польше приходится на граждан Германии. За 2015 год они купили более 36 тысяч квадратных метров площади.

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Ранее польские СМИ писали, что украинцы стали чаще искать работу в Польше и рассматривать ее в качестве страны, куда можно переехать жить навсегда.