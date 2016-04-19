Журналисты подсчитали, сколько зарабатывают чиновники на аренде госпомещений

Во властных административных зданиях квадратные метры сдаются в аренду за большие деньги, а в государственный бюджет поступают копейки, сообщает ТСН.ua.

"Самая "элитная" риэлторская контора в Украине находится за кордонами охраны на Банковой – там проводят аукционы для арендаторов. Впервые в истории страны чиновники были вынуждены проводить перед журналистами такой аукцион", - говорится в сообщении.

Отмечается, что аукционом руководил начальник Управления административными зданиями аппарата ВР Виктор Лысенко. За клочок помещения в 3,6 квадратных метра в новом здании Комитетов Верховной рады на ул. Садовой 3а назначили стартовую цену в 3 171,74 гривни арендной платы за месяц. Среди претендентов на небольшой уголок – предприниматели, которые желают продавать депутатам изделия кожгалантереи ручной работы, а также бизнесвумен, которая планирует там торговать авиа- и железнодорожными билетами. Говорят, такой площади достаточно, чтобы расположить кассу с кассиром.

"На глазах журналистов предприниматели подняли цену парламентской земли более, чем в 10 раз. Выиграло предложение в 16,5 тысячи гривень в месяц. Это заоблачная стоимость даже для центра столицы, впрочем бизнесмены готовы платить", - подчеркивает издание.

"Это помещение Верховной Рады, поэтому я считаю, что это не только перспективно, но и престижно для компании собственно обслуживать такую правительственную организацию, самую большую в Украине", - говорит предприниматель Елена Корчинская, которая будет продавать авиабилеты на арендованной площади.

Поэтому агентство недвижимости "Парламент" должно было бы давно разбогатеть на государственной недвижимости. Однако ранее эти три метра, по официальным бумагам, сдавали в аренду за 1 200 гривень. Кроме самой Рады, есть еще с десяток зданий, почти все в самом сердце Киева, на самых дорогих улицах Банковой, Грушевского, Шелковичной и Садовой. Сколько было заработано на такой аренде, Лысенко не помнит.

На содержание этого хозяйства в бюджете заложено около 40 миллионов гривень. При том, что Рада может и без этих расходов самостоятельно зарабатывать миллионы. Впрочем на самом деле денег поступает значительно меньше, сетует народный депутат. Причина до боли знакомая – коррупция.

"Очень много случаев, когда на бумаге это помещение свободное, а по факту оно кем-то занято", - говорит секретарь регламентного комитета Дмитрий Лубинец.

Журналисты попытались сами арендовать что-то в парламенте. По легенде, подбирали офис для народного депутата. Служащий, который ведет дела с недвижимостью Государственного строительного комбината Верховной рады, предлагает помещение в 90 квадратных метров.

По закону, о намерениях сдать в аренду госимущество чиновники должны оповещать на сайте ВР и давать объявление в газету. Впрочем для "своих" иногда можно и "придержать" - обойтись без лишней публичности.

"Я могу вам показать 90 метров, но здесь цена будет где-то в рамках, я не знаю, сколько сейчас на сегодняшний день, в пределах 450 гривень за метр, может 500", - говорит служащий.

За 45 тысяч гривень в месяц предлагают двухкомнатное помещение со свежим ремонтом и даже собственной ванной. Все эти деньги, а это более полумиллиона в год, перечисляются на счет Аппарата ВР. И это только с одного помещения. Но сколько фактически было заработано на аренде – никто сказать не может.

"Если вам нужна будет четкая информация, сколько там в предыдущих годах было заработано аппаратом Верховной Рады отдельно, и получено средств не от государства, а от этих договоров аренды, я вам подготовлю эти цифры", - обещает Лубинец.

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Однако, к сожалению, обещанных цифр ни чиновник, ни секретарь комитета почему-то так и не назвали. Более того, за несколько недель переговоров журналисты так и не получили от Аппарата ВР четких ответов на вопросы о количестве и стоимости имущества в аренде. Что не удивляет. Риэлторский бизнес чиновников из Рады процветал десятилетиями и сегодня также приносит миллионы, так что в тени ему лучше.