В Украине растет спрос на "теплые кредиты": люди убедились в эфективности утепления домов

Государственное агентство по энергоэффективности и энергосбережению (Госэнергоэффективности) отмечает рост спроса на кредиты на энергоэффективные мероприятия с момента возобновления в текущем году программы их частичной компенсации за счет бюджетных средств, сообщила пресс-служба Госэнергоэффективности со ссылкой на главу ведомства Сергея Савчука.

"Люди убедились, что утепление домов - это реальная возможность уменьшить расходы на оплату коммунальных услуг", - цитирует Савчука пресс-служба.

В сообщении указывается, что с 11 по 18 апреля банки выдали 3246 "теплых" кредитов на сумму 52,7 миллиона гривень. Из них 98 кредитов на сумму 1,8 миллиона гривень было выдано на замену газовых котлов, 3146 кредитов на сумму 50,7 миллиона гривень - на энергоэффективные материалы, и 2 кредита было выдано объединениям собственников многоквартирных домов (ОСМД) на общую сумму 150 тысяч гривень.

Также отмечается, что больше всего кредитов на энергоэффективные мероприятия было выдано домохозяйствам, получающим субсидии, которые могут рассчитывать на компенсацию из бюджета до 70% тела кредита. За прошедшую неделю этой категории населения банки выдали 2028 кредитов на сумму 32,7 миллиона гривень.

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Как сообщал УНИАН, с 4 по 11 апреля банки выдали 1 825 "теплых" кредитов на сумму 33,8 миллиона гривень.

В начале апреля 2015 года правительство приняло программу компенсации 20-40% стоимости кредитов на мероприятия по повышению энергоэффективности. Бюджет программы составил 1,57 миллиарда гривень. В феврале текущего года Кабинет министров продлил действие программы на 2016 год, предусмотрев на эти цели 900 миллионов гривень.

Механизм финансирования "теплых" кредитов предполагает возмещение 20% суммы кредита (но не более 12 тысяч гривень) для граждан при замене газовых котлов, 30% суммы кредита (но не более 14 тысяч гривень) на энергоэффективное оборудование и материалы для физических лиц, 40% тела кредита (но не более 14 тысяч гривень в расчете на одну квартиру) на энергоэффективное оборудование и материалы для ОСМД и жилищно-строительных кооперативов. В то же время, получающим субсидию гражданам компенсируется 70% суммы кредита.

Местные органы власти также подключаются к этой программе и разрабатывают собственные программы по возмещению населению части тела кредита или процентов на реализацию энергоэффективных мероприятий. Это позволяет населению участвовать сразу в нескольких программах энергоэффективности. Так в марте этого года такие программы приняты в Закарпатской, Кировоградской, Николаевской, Сумской, Херсонской, Черкасской и Черновицкой областях. В апреле к программе подключилась Киевская область, также в этом месяце запланировано рассмотрение проектов подобных программ в Харьковской, Хмельницкой, Тернопольской и Полтавской областях.