Депутаты разрешили приватизировать жилье в общежитиях

Верховная Рада Украины приняла Закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (об уточнении сферы применения и усовершенствования отдельных положений передачи общежитий в собственность территориальных громад и обеспечении реализации жилищных прав законными жителями общежитий) (№1076).

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 252 народных депутата из 320, зарегистрированных в сессионном зале.

Законом в Жилищном кодексе Украинской ССР определяется, что жилая площадь в общежитии предоставляется одиноким гражданам и семьям, которые имеют право проживать в общежитиях, по решению администрации предприятия, учреждения, организации или органа местного самоуправления, которому принадлежит общежитие.

Порядок пользования жилой площадью в общежитиях определяется договором, заключаемым перед вселением на предоставленную жилую площадь в общежитии на основании специального ордера согласно Примерному положению о пользовании общежитиями. Это положение утверждается Кабинетом министров Украины.

В Законе Украины "Об обеспечении реализации жилищных прав жителей общежитий", в частности, определяется, что граждане и члены их семей, на которых распространяется действие этого Закона, имеют право на приватизацию жилых помещений в общежитиях, находящихся в собственности территориальных громад и могут быть приватизированы в соответствии с настоящим Законом по решению местного совета.

Они приобретают право на приватизацию жилых помещений в таких общежитиях после их передачи в собственность соответствующей территориальной громады в соответствии с настоящим законом и Общегосударственной целевой программой передачи общежитий в коммунальную собственность.

Кроме того, определяется, что общежития государственной формы собственности передаются в собственность территориальных громад в соответствии с этим Законом на бескомпенсационной основе.

Общежития, включенные в уставные капиталы обществ, передаются в собственность территориальных громад в соответствии с настоящим Законом одним из способов. В частности, на бескомпенсационной основе все общежития передаются по согласию владельца общежития – по его решению; без согласия владельца общежития - по решению суда.

На частично-компенсационной основе все общежития передаются: на договорных началах с выплатой компенсации в размере, определенном согласно части четвертой этой статьи, – по решению владельца общежития и решением соответствующего местного совета; в соответствии с Гражданским кодексом Украины с учетом особенностей, определенных этим Законом, в размере, меньшем чем размер, определенный в соответствии с частью четвертой этой статьи, – по решению суда по иску местного совета.

Также возможна передача на компенсационной основе, при условии предварительной полной компенсации в размере, определенном согласно части четвертой этой статьи: с согласия местного совета - по решению соответствующего местного совета по представлению владельца общежития; без согласия местного совета - по решению суда по иску владельца общежития.

Компенсация владельцу общежития осуществляется в денежной форме в национальной денежной единице Украины (гривне).

Вместе с тем, с целью защиты жилищных прав жителей общежитий, недопущения их незаконного выселения, недопущения отчуждения общежитий, которые строились в советские времена за общегосударственные средства, вводится мораторий на выселение из общежитий законных жителей и отчуждение общежитий, в течение срока реализации Общегосударственной целевой программы передачи общежитий в собственность территориальных громад, но не менее 11 лет со дня опубликования этого Закона.

Этот мораторий действует на отчуждение любым способом указанных общежитий как объектов недвижимого имущества, жилых комплексов и/или их частей и их отдельных зданий, сооружений, жилых и нежилых помещений и другого имущества, а также соответствующих земельных участков и их придомовых территорий в пользу физических или юридических лиц частного права до 1 января 2020 года.

Также законом вносятся изменения в Гражданский кодекс Украины, Законы "О передаче объектов права государственной и коммунальной собственности", "О залоге", "О судебном сборе".

Этот Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Заключительными и переходными положениями предусматривается, что Кабмин в течение трех месяцев со дня вступления в силу этого закона должен, в частности, утвердить новую редакцию Примерного положения о пользовании общежитиями согласно новой редакции статьи 131 Жилищного кодекса Украинской ССР.

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Кроме того, устанавливается, что утвержденная Законом Украины "Общегосударственная целевая программа передачи общежитий в собственность территориальных громад на 2012-2015 годы" будет действовать до завершения осуществления предусмотренных ею мероприятий или утверждения новой программы на 2016-2019 годы, но не менее 11 лет со дня опубликования Закона Украины "Об обеспечении реализации жилищных прав жителей общежитий".