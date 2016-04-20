Регистрацию бизнеса и прав на недвижимость передали от Минюста местным органам власти

Кабинет министров Украины передал функции регистрации прав на недвижимое имущество от Министерства юстиции местным органам власти.

Соответствующее решение было принято на первом заседании нового состава правительства в среду.

“Министерство юстиции продолжает передачу функций регистрации бизнеса и прав на недвижимое имущество местным органам власти. В связи с этим вношу проект постановления правительства о прекращении предоставления админуслуг по регистрации имущественных прав и регистрации юридических лиц органами министерства юстиции в связи с тем, что местные органы власти приняли эти функции на себя”, - сказал министр юстиции Павел Петренко.

После внесения в повестку дня постановление было принято без возражений.

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Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко 11 декабря прошлого года подписал законы о децентрализации полномочий по государственной регистрации юридических лиц и физических лиц-предпринимателей, а также прав на недвижимое имущество и их обременений.

Документами предусмотрена передача органам местного самоуправления, местным госадминистрациям, нотариусам и аккредитованным субъектам полномочий по предоставлению административных услуг в сфере государственной регистрации юридических лиц и физических лиц-предпринимателей.