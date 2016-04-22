Британия хочет заставить офшори раскрывать имена настоящих владельцев недвижимости

Власти Великобритании вскоре могут заставить оффшорные компании, которые приобретают недвижимость в стране, сообщать имена истинных собственников. Сейчас они могут купить любой объект на неограниченную сумму, не декларируя, кто стоит за сделкой, пишет The Guardian.

Напомним, Великобритания заявила еще в 2015 году о начале борьбы с покупкой недвижимости на "грязные деньги". С июня 2015 года все британские компании уже обязаны сообщать данные о настоящих владельцах приобретенной ими собственности. Так что новые меры уравняют в правах иностранных и местных покупателей.

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Разговоры о нововведении не случайно появились именно после публикации так называемых “панамских документов”. В оффшорном скандале оказался замешан сам Дэвид Кэмерон. Находясь под политическим давлением после обнародования сенсационных бумаг, премьер-министр Великобритании решил созвать специальный антикоррупционный саммит в мае 2016 года. Ожидается, что на нем будут окончательно утверждены новые меры борьбы с отмыванием средств, передает Prian.ru.

В числе разрабатываемых новых правил - требование к подозреваемым в отмывании денег декларировать свой доход, наделение особыми административными полномочиями банков и юридических организаций при подозрении на нарушение закона, возможность блокировать средства на “грязных” счетах.