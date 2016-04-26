Строительные предприятия Украины увеличили объемы работ

Строительные предприятия Украины в январе-марте 2016 года увеличили объемы работ по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,9% – до 10 млрд грн, сообщила Государственная служба статистики Украины.

В частности, по данным Госстата, объемы работ по строительству зданий за отчетный период сократились на 0,4% – до 5,4 млрд грн. Работы по строительству жилых зданий уменьшились на 3,4%, до 3,1 млрд грн, в то время как объемы работ по строительству нежилых зданий увеличились на 4,1%, до 2,3 млрд грн. Работы по строительству инженерных сооружений увеличились на 4,9% – до 4,5 млрд грн.

Данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя, а также части зоны проведения антитеррористической операции.

Согласно сообщению, строительные предприятия Киева за отчетный период снизили объемы работ на 11% – до 1,4 млрд грн, выполнив 24% от общего объема работ в стране.

Читайте такжеСтроительство в Украине продолжает дорожать

Как сообщал УНИАН, строительные предприятия Украины в 2015 году сократили объемы работ по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 14,9% – до 55,9 млрд грн.

В 2014 году украинские строительные предприятия снизили объемы работ по сравнению с 2013 годом на 21,7% – до 50,2 млрд грн.