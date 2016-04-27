Вслед за газом в Украине подорожает отопление

После принятия Кабинетом министров Украины решения о повышении цен на газ для населения с 1 мая до рыночного уровня стоимость тепловой энергии для населения увеличивается на 60% – до 1041 грн/Гкал с 652 грн/Гкал.

Об этом говорится в сообщении Министерства экономического развития и торговли, которое разъясняет детали принятого правительством решения.

Согласно сообщению, такое повышение стоимости тепловой энергии связано с тем, что раньше предприятия теплокоммунэнерго приобретали газ по цене 3 004 грн за тыс. куб. м, а после роста стоимости газа до рыночного уровня ТКЭ будут покупать это топливо по 6 810 грн за тыс. куб. м.

Как сообщал УНИАН, сегодня Кабинет министров Украины, как и планировал, установил единую цену на газ для населения на уровне 6879 грн за тысячу кубометров. Представляя это решение, первый вице-премьер-министр Украины Степан Кубив и министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик отметили, что установление такой цены поставит точку в спекуляциях на газовом рынке страны.

В свою очередь, глава правительства Владимир Гройсман подчеркнул, что данное решение является непростым и вызовет широкие дискуссии в обществе, но оно позволит упразднить все существовавшие ранее схемы, позволявшие зарабатывать на разнице в цене на топливо.

Ранее глава правительства отмечал, что установление обоснованных тарифов и цен на энергоносители, особенно на газ, позволит искоренить коррупцию в энергетической сфере. По словам Гройсмана, Украина взяла на себя обязательство обеспечить 100-процентное соответствие тарифов стоимости энергоносителей, а необоснованные тарифы – это поле для популизма и коррупции. При этом Гройсман подчеркнул, что выступает за прозрачность формирования тарифов и не допустит злоупотреблений в ценообразовании.

Вопрос формирования тарифов является одним из наиболее дискуссионных. Повышение тарифов на коммунальные услуги в Украине до рыночного уровня является одним из пунктов программы реформ, утвержденной ключевым кредитором Украины Международным валютным фондом. Повышение проходит поэтапно с одновременной реализацией программы предоставления субсидий для наиболее уязвимых в финансовом отношении слоев населения.