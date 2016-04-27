Правительство изменило нормы потребления коммунальных услуг для расчета субсидий
Министр социальной политики отметил, что нынешние нормы не отвечают современному уровню потребления, поэтому их нужно откорректировать.
Кабинет министров изменил нормы потребления коммунальных услуг, которые устанавливаются государством для расчета размера субсидий для населения. Соответствующее постановление №409 правительство утвердило на заседании в среду.
"С целью приведения стандартов потребления коммунальных услуг к реальным объемам потребления услуг, которые мы два года мониторили и изучали, мы предлагаем данную инициативу", - сказал министр социальной политики Андрей Рева, представляя данное постановление.
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Министр добавил, что применять устанавливаемые нормы потребления начали в 2014 году, что позволило облегчить гражданам получение субсидий, поскольку им не нужно получать справки об уровне потребления у поставщиков коммунальных услуг. Вместо этого используются установленные государством нормы. Однако Рева отметил, что с 2014 года уровень потребления изменился, и нынешние нормы не отвечают современному уровню потребления, поэтому их нужно откорректировать.
Справка УНИАН. Постановление №409 устанавливает социальные нормативы пользования жилищно-коммунальными услугами для граждан, которые в соответствии с законодательством имеют субсидию на их оплату. К ним относятся нормы потребления газа, электроэнергии или тепловой энергии в расчете на 1 кв. м жилья для централизованного и индивидуального отопления. Также речь идет о пользовании услугами по централизованному снабжению холодной и горячей водой, а также водоотводу, для которых устанавливаются нормы объемов на одного человека в месяц. Соответствующие нормы применяются для пользования газом, электроэнергией и для вывоза отходов.