Правительство изменило нормы потребления коммунальных услуг для расчета субсидий

Кабинет министров изменил нормы потребления коммунальных услуг, которые устанавливаются государством для расчета размера субсидий для населения. Соответствующее постановление №409 правительство утвердило на заседании в среду.

"С целью приведения стандартов потребления коммунальных услуг к реальным объемам потребления услуг, которые мы два года мониторили и изучали, мы предлагаем данную инициативу", - сказал министр социальной политики Андрей Рева, представляя данное постановление.

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Министр добавил, что применять устанавливаемые нормы потребления начали в 2014 году, что позволило облегчить гражданам получение субсидий, поскольку им не нужно получать справки об уровне потребления у поставщиков коммунальных услуг. Вместо этого используются установленные государством нормы. Однако Рева отметил, что с 2014 года уровень потребления изменился, и нынешние нормы не отвечают современному уровню потребления, поэтому их нужно откорректировать.

Справка УНИАН. Постановление №409 устанавливает социальные нормативы пользования жилищно-коммунальными услугами для граждан, которые в соответствии с законодательством имеют субсидию на их оплату. К ним относятся нормы потребления газа, электроэнергии или тепловой энергии в расчете на 1 кв. м жилья для централизованного и индивидуального отопления. Также речь идет о пользовании услугами по централизованному снабжению холодной и горячей водой, а также водоотводу, для которых устанавливаются нормы объемов на одного человека в месяц. Соответствующие нормы применяются для пользования газом, электроэнергией и для вывоза отходов.