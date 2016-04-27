Кабмину сложно контролировать использование субсидий теплокоммунэнерго: цена вопроса 130 миллиардов

Украина в 2015 году потратила 153 млрд грн на так называемые энергетические субсидии, из которых только 25 млрд грн были направлены на субсидирование населения.

Об этом сообщил министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко после заседания правительства в среду.

«Мы потратили 153 млрд грн на энергетические субсидии, и только 25 млрд грн – это субсидии домохозяйствам», – сказал он.

По словам Зубко, основной объем субсидий был направлен теплогенерирующим предприятиям и их использование сложно проконтролировать.

При этом из 25 млрд грн, направленных на нужды населения, в 2015 году было использовано только 18 млрд грн.

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Как сообщал УНИАН, по словам премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, половина стоимости газа, который добывается на территории Украины, будет направляться в государственный бюджет и использоваться для финансирования субсидий.

По словам министра финансов Александра Данилюка, объем субсидий населению по оплате жилищно-коммунальных услуг в 2016 году составит 40,2 млрд грн.

Украина за годы независимости потратила 50 млрд долл. на компенсацию разницы между рыночной ценой на газ и ценой его фактической реализации как населению, так и предприятиям.