После повышения тарифов на газ в субсидиях будут нуждаться 8 миллионов семей

Количество семей, нуждающихся в получении субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг, вырастет до 8 млн с 5,5 млн после установления с 1 мая текущего года единой цены на газ для всех категорий потребителей.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства социальной политики Украины.

«В связи с повышением цен на природный газ и тепловую энергию в отопительном сезоне 2016/2017 гг. прогнозируется увеличение количества семей, которые обратятся за назначением субсидии», - говорится в сообщении.

По ориентировочным расчетам ведомства, таких семей в Украине может оказаться около 8 млн, в то время как в отопительный период 2015/2016 гг. субсидии получали около 5,5 млн семей.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины 27 апреля установил единую цену на газ для населения с 1 мая на уровне 6879 грн за тысячу кубометров, что отвечает рыночной цене топлива. Представляя это решение, первый вице-премьер-министр Украины Степан Кубив и министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик отметили, что установление такой цены поставит точку в спекуляциях на газовом рынке страны.

После повышения цены на газ для населения с 1 мая стоимость тепловой энергии для населения увеличивается на 60% – до 1041 грн/Гкал с 652 грн/Гкал.

Одновременно Кабинет министров Украины дополнительно выделил 5,3 млрд грн на субсидии в текущем году, чтобы покрыть подорожание газа для получателей субсидии в связи с установлением единой цены. Таким образом, на субсидии в 2016 году будет выделено в общей сложности более 40 млрд грн. Этой суммы, как отмечают в правительстве, хватит для того, чтобы покрыть расходы на газ для малообеспеченных граждан Украины.

Как сообщила пресс-служба вице-премьер-министра Павла Розенко 6 млн семей, которые сегодня получают субсидии, перехода на единую цену на газ не почувствуют. И размер их платежей за газ останется прежним. Государство будет платить большую долю, компенсируя им повышение цены. Всем, кто уже получает субсидии, их размер будет пересчитан с 1 мая текущего года автоматически.