США не должны наполнять карманы Путина, покупая российские двигатели для спутников - конгрессмен

Об этом во время обсуждения в комитете по вооруженным силам Палаты представителей сказал конгрессмен-республиканец Дункан Хантер, передает "Крым.реалии".

«Нет ни одной причины наполнять карманы Путина, когда мы не нуждаемся в 18 двигателях прямо сейчас. Мы можем приобрести девять или десять. Просто поймите, что когда вы голосуете «да», вы в буквальном смысле делаете вклад непосредственно в российскую военную модернизацию», – утверждает Дункан Хантер.

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В марте секретарь Военно-воздушных сил США Дебора Джеймс на заседании комитета Сената по Вооруженным силам заявила, что быстрый отказ США от российских ракетных двигателей для запуска американских спутников может обойтись Вашингтону в дополнительные около 5 миллиардов долларов.

По ее словам, усилия ВВС США по разработке собственного ракетного двигателя для космических спутников продвигаются, но быстрый запрет на российские ракетные двигатели РД-180 заставляет разве что выбрать других поставщиков.

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Ранее председатель сенатского комитета по вооруженным силам Джон Маккейн настоял, чтобы США как можно быстрее покончили с зависимостью от российских ракетных двигателей. Он заявлял, что будет требовать ограничения действия законопроекта, который предусматривает ослабление запрета на покупку российских двигателей, наложенных после аннексии Россией Крыма в 2014 году. Запрет Вашингтон ослабил из-за высокой стоимости и сложности поиска замены.