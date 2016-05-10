Новые тарифы в Украине: с июля подорожает горячая вода, для киевлян - почти в два раза

В Украине с 1 июля подорожает горячая вода. Об этом говорится в постановлении Национальной комиссии, которая осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Подорожание вызвано изменением тарифов на газ с 1 мая: для всех абонентов установили единую цену в 6879 грн за тысячу кубометров.

Так, согласно постановлению, стоимость 1 куб. м горячей воды будет зависеть от предприятия, которое предоставляет данные услуги, а также наличия полотенцесушителя в помещении.

В Киеве стоимость горячей воды повысится до 63-78 грн за кубометр, тогда как в настоящее время цена данной услуги находится в пределах 37-41 грн за кубометр.

Об этом свидетельствуют данные Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

В столице поставкой горячей воды занимаются компании «Киевэнерго» и «Евро-Реконструкция» (Дарницкая ТЭЦ). Стоимость услуг этих компаний отличается и также будет зависеть от наличия или отсутствия полотенцесушителя, который подключен к трубам с горячей водой. Таким образом, стоимость горячей воды от «Киевэнерго» с июля составит 77,67 грн за куб. м с полотенцесушителем и 71,59 грн без него. У поставщика «Евро-Реконструкция» тариф будет на уровне 67,95 грн с полотенцесушителем и 62,68 грн без него.

Во Львове тарифы на горячее водоснабжение вырастут до 70-80 грн за один куб. м. Клиенты "Львовтеплоэнерго" будут платить 76,37 грн при наличии полотенцесушителя и 70,58 грн без него. Для потребителей "Зализнычтеплоэнерго" тариф будет на уровне 79,60 грн (с полотенцесушителем) и 73, 28 грн без него.

В Одессе стоимость горячей воды увеличиться до 72,67 грн при наличии полотенцесушителя и 67,9 грн без него.

Как сообщал УНИАН, Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, на фоне установления с 1 мая единой цены на природный газ для населения в 6 879 грн/тыс. куб. м увеличила с 1 июля тарифы на централизованное теплоснабжение и горячую воду в Украине в среднем на 75-90%.

Во время принятия решения Кабмина по цене на газ 27 апреля первый вице-премьер-министр Украины Степан Кубив и министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик отметили, что установление такой цены поставит точку в спекуляциях на газовом рынке страны.

Глава правительства Владимир Гройсман подчеркнул, что данное решение является непростым и вызовет широкие дискуссии в обществе, но оно позволит упразднить все существовавшие ранее схемы, позволявшие зарабатывать на разнице в цене на топливо.

Президент Украины Петр Порошенко назвал данное решения Кабмина серьезным антикоррупционным шагом.