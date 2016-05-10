В Нью-Йорке продается самая дорогая квартира в мире за $250 миллионов

Пока роскошный пентхаус на Манхэттене находится в стадии строительства, но назначенная на него цена уже побила мировой рекорд, сообщает Рrian.ru со ссылкой на Financial Review.

"Объект представляет собой четырехэтажный пентхаус площадью 7 000 квадратных метров. Среди его особенностей – полы из известняка и захватывающие дух виды на Центральный парк Нью-Йорка. Огромная жилплощадь была создана путем объединения дуплекса площадью 3 000 квадратных метров с двумя меньшими по размеру квартирами", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пентхаус будет оснащен лифтами и огромными гардеробными комнатами. По словам риэлтора, его компания уже ведет переговоры с несколькими потенциальными покупателями, которым не терпится стать обладателями недвижимости такого эпического размаха.

По сообщениям СМИ, в приобретении заинтересован в том числе выходец из Катара, однако конкретные имена не называются.

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"Предыдущий ценовой рекорд для квартиры был поставлен пять лет назад, когда украинский миллиардер Ринат Ахметов заплатил 247,8 миллиона долларов за пентхаус и апартаменты в One Hyde Park", - резюмирует издание.