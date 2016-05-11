В Минобороны рассказали, как будут обеспечивать военных жильем

В Министерстве обороны Украины разработали проект концепции обеспечения жильем военнослужащих, сообщил на брифинге в Киеве заместитель министра обороны Украины Игорь Долгов.

"Группой подкомитета реформ системы строительства жилья Министерства обороны разработан проект концепции реформирования процедуры обеспечения жильем военнослужащих рядового и начальствующего состава, и членов их семей”, - сказал Долгов.

По его словам, разработанный проект предусматривает обеспечение жильем военнослужащих путем как строительства ведомством жилья, так и реконструкции существующих жилищных фондов, приобретения жилья или выплаты компенсации для получения военнослужащими жилых помещений.

Кроме того, планируется заключение инвестиционных договоров с застройщиками, а также привлечение средств для строительства жилья под гарантии государства. Предполагается и приобретение жилья за счет лизинга и участия военнослужащих в государственных программах строительства жилья, получение от местных органов власти жилых площадей для военных за счет отчислений на развитие инфраструктуры населенных пунктов в размере 4% общей сметы стоимости строительства.

Как отметил Долгов, разработанный проект концепции позволит создать фонд служебного жилья в местах дислокации воинских подразделений, обеспечить постоянным жильем военнослужащих и уволенных в запас, состоящих на квартирном учете, за счет выплаты компенсаций для получения жилых помещений.

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Как отметил представитель Минобороны, после реформирования системы предоставления служебного жилья главными направлениями обеспечения военнослужащих квартирами для постоянного проживания будет определено, в частности, введение накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения.