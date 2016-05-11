Украинцы все активнее берут "теплые" кредиты

Украинцы с 4 по 10 мая оформили 5222 кредита на энергоэффективные мероприятия на общую сумму 83,9 млн грн, сообщила пресс-служба Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению (Госэнергоэффективности).

В сообщении отмечается, что в рамках программы по компенсации части тела кредита украинцы на прошедшей неделе оформили 185 займов на установку котлов, работающих на альтернативных видах топлива, на сумму 3,1 млн грн. Более 5 тыс. кредитов на сумму 80,6 млн грн было получено на энергоэффективное оборудование и материалы. Также 3 кредита на сумму 190 тыс. грн получили объединения совладельцев многоквартирных домов.

Как отметила пресс-служба, получающие субсидии семьи, которые могут рассчитывать на возврат до 70% тела кредита за счет госбюджета, на сегодняшний день закупили энергоэффективные материалы на сумму 30,6 млн грн.

За неделю с 25 апреля по 4 мая, было выдано 3247 «теплых» кредитов для домохозяйств, а их сумма достигла 55,2 млн грн.

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Как сообщал УНИАН, банки в апреле 2016 года выдали населению на энергоэффективные мероприятия кредиты на сумму 212 млн грн, что в 20 раз больше, чем годом ранее.

В начале апреля 2015 года правительство приняло программу компенсации 20-40% стоимости кредитов на мероприятия по повышению энергоэффективности. Бюджет программы составил 1,57 млрд грн. В феврале текущего года Кабинет министров продлил действие программы на 2016 год, предусмотрев на эти цели 900 млн грн.

Механизм финансирования «теплых» кредитов предполагает возмещение 20% суммы кредита (но не более 12 тыс. грн) для граждан при замене газовых котлов, 30% суммы кредита (но не более 14 тыс. грн) на энергоэффективное оборудование и материалы для физических лиц, 40% тела кредита (но не более 14 тыс. грн в расчете на одну квартиру) на энергоэффективное оборудование и материалы для ОСМД и жилищно-строительных кооперативов. При этом получающим субсидию гражданам компенсируется 70% суммы кредита.

Местные органы власти также подключаются к этой программе и разрабатывают собственные программы по возмещению населению части тела кредита или процентов на реализацию энергоэффективных мероприятий. Это позволяет населению участвовать сразу в нескольких программах энергоэффективности. Так, в марте 2016 года такие программы приняты в Закарпатской, Кировоградской, Николаевской, Сумской, Херсонской, Черкасской и Черновицкой областях. В апреле к программе подключилась Киевская область, в ближайшее время запланировано рассмотрение проектов подобных программ в Харьковской, Хмельницкой, Тернопольской и Полтавской областях.