Иностранные компании в Великобритании должны будут раскрыть конечных владельцев

Об этом говорится в заявлении, распространенном офисом премьер-министра страны Дэвида Кэмерона, передает РБК.

Иностранные компании владеют около 100 000 объектов в Англии и Уэльсе. Более 44000 из них находятся в Лондоне, уточняется в заявлении офиса премьер-министра.

Компаниям придется присоединиться к новому публичному реестру информации о бенефициарах собственности. Реестр будет запущен в следующем месяце, она станет первой страной G20, которая пойдет на такой шаг. Франция, Нидерланды, Нигерия и Афганистан также последуют примеру Великобритании и также создадут собственные реестры. Австралия, Новая Зеландия, Иордания, Индонезия, Ирландия и Грузия договорились предпринять первые шаги в направлении создания аналогичных механизмов.

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«Новый реестр для иностранных компаний будет означать, что коррупционеры лишаться возможности для маневра, не смогут отмывать и скрывать незаконные средства через рынок недвижимости Лондона, и не получат прибыль от наших государственных средств», — говорится в заявлении.

«Зло коррупции проникает во все уголки мира. Он лежит в основе наиболее острых проблем с которыми мы сталкиваемся — экономической неопределенности, бедности, вездесущей угрозы радикализации и экстремизма», — подчеркивает офис премьер-министра Кэмерона.

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В сообщении также отмечается, что в Великобритании будет создан первый в мире Международный антикоррупционный координационный центр, размещенный в Лондоне. Сотрудничасть в нем с Британией будут США, Канада, Австралия, Новая Зеландия, Швейцария и Интерпол. Эксперты, в том числе из Национального агентства по преступности, обеспечат международную координацию и поддержку, чтобы помочь правоохранительным органам из разных стран работать вместе над преследованием и наказанием коррумпированных элит и восстановлением похищенных активов.

Ранее УНИАН сообщал, что власти Великобритании вскоре могут заставить оффшорные компании, которые приобретают недвижимость в стране, сообщать имена истинных собственников. Сейчас они могут купить любой объект на неограниченную сумму, не декларируя, кто стоит за сделкой.