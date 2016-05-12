Половина газа в жилищном секторе потребляется неэффективно - Зубко

Половина от объема потребляемого природного газа в жилищном секторе (17 млрд куб. м), потребляется неэффективно из-за отсутствия мер по модернизации старых индивидуальных и многоквартирных домов.

Об этом сообщил журналистам вице-премьер-министр Украины Геннадий Зубко в ходе II Форума энергоэффективного партнерства «Энергосервис: инвестиции в энергоэффективность бюджетной сферы и преимущества для жилых зданий».

«На сегодняшний день фактически весь жилищный сектор потребляет 17 млрд куб. м газа. На индивидуальный тепловой сектор и многоэтажки приходится приблизительно две одинаковые цифры – по 7,5-8 млрд с каждого сектора. Мы считаем, что на сегодняшний день потери составляют 50%», - сказал Зубко.

Па его словам, при условии проведения энергоэффективных мероприятий и термомодернизации зданий, построенных до 90-х годов, Украина через несколько лет сможет сократить потребление газа в жилищном секторе до 12 млрд куб. м.

При этом Зубко подчеркнул, что параллельно в стране необходимо активно обновлять тепловые сети, поскольку потери в них значительно выше, чем разрешается нормативно. В пример он привел Криворожскую теплоэлектроцентраль, которая имеет потери 47%.

«У нас в реновации нуждается порядка 70% украинских сетей», - подчеркнул вице-премьер-министр.

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Как сообщал УНИАН, Государственное агентство по энергоэффективности и энергосбережению Украины (Госэнергоэффективности) планирует привлекать инвестиции для ежегодного увеличения на 3% количества домов с почти нулевым потреблением энергии.

Для снижения потребления энергоресурсов в жилищном секторе правительство работает над созданием в Украине специализированного фонда энергоэффективности с целью обеспечить стабильное финансирование проектов по тепломодернизации жилых домов. Это позволит в течение 3-5 лет провести комплексное обновление зданий, что приведет к ежегодной экономии на энергоресурсах около 3 млрд долл.