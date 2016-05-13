Большинство украинских семей до конца года будут иметь право на субсидии - Минсоцполитики

Количество нуждающихся в субсидии украинских домохозяйств вырастет в 2016 году на 50%, до 9 миллионов семей, в связи с установлением с 1 мая единой цены на газ для всех категорий потребителей, сообщил во время Часа вопросов к правительству в парламенте министр социальной политики Андрей Рева.

"При принятии решений было учтено ожидаемое увеличение домохозяйств, которые будут иметь право на получение субсидии до 8-9 миллионов домохозяйств из почти 15 миллионов домохозяйств, которые сегодня есть в Украине", - сказал Рева. Сегодня в Украине субсидии получают около 5,5 миллиона домохозяйств.

Министр отметил, что правительство уже внесло в парламент законопроект о повышении социальных стандартов, в котором также предложено увеличить на 5,3 миллиарда гривень финансирование программы жилищных субсидий.

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Как сообщал УНИАН, 1 мая 2016 года в Министерстве социальной политики сообщили, что количество семей, нуждающихся в получении субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг, вырастет до 8 миллионов с 5,5 миллиона после установления с 1 мая единой цены на газ для всех категорий потребителей.

Кабинет министров Украины 27 апреля установил единую цену на газ для всех потребителей с 1 мая на уровне 6 879 гривень за тысячу кубометров, что отвечает рыночной цене топлива. Представляя это решение, первый вице-премьер-министр Украины Степан Кубив и министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик отметили, что установление такой цены поставит точку в спекуляциях на газовом рынке страны.

После повышения цены на газ для населения с 1 мая стоимость тепловой энергии для населения увеличивается на 60% – до 1041 гривня/Гкал с 652 гривни/Гкал.

Одновременно Кабинет министров Украины предложил дополнительно выделить 5,3 миллиарда гривень на субсидии в текущем году, чтобы покрыть подорожание газа для получателей субсидии в связи с установлением единой цены. Таким образом, на субсидии в 2016 году будет выделено в общей сложности более 40 миллиардов гривень. Этой суммы, как отмечают в правительстве, хватит для того, чтобы покрыть расходы на газ для малообеспеченных граждан Украины.