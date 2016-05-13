В Украине к октябрю запустят единую электронную систему расчета субсидий

Министерство социальной политики к 1 октября текущего года запустит во всех органах социальной защиты единую электронную систему для расчета субсидий, что существенно повысит скорость обработки обращений граждан, сообщил во время Часа вопросов к правительству в парламенте министр социальной политики Андрей Рева.

«Разрабатывается и будет внедрено с 1 октября текущего года единое унифицированное программное обеспечение для расчета субсидий, которое будет внедрено во всех органах социальной защиты населения до начала следующего отопительного сезона», - сказал Рева. Он отметил, что это ускорит принятие решений о назначении субсидий гражданам.

Рева также отметил, что для сокращения очередей в органах социальной защиты правительство предусмотрело возможность подачи заявления на получение субсидии и декларации в электронной форме. Также министр напомнил, что уже получающим субсидии гражданам они будут пересчитаны к новому отопительному сезону автоматически, поэтому подавать заявления заново не придется.

Глава Минсоцполитики отметил, что совместно со Всемирным банком планируется реализация пилотных проектов по созданию офисов для оказания населению услуг в сфере социальной защиты по примеру тех, которые функционируют в Виннице. По его словам, развитие такой сети современных центров позволит обеспечить прием и рассмотрение заявлений на получение социальной помощи в установленные законодательством сроки. В частности, Рева подчеркнул, что срок рассмотрения заявления для получения жилищных субсидий составляет до 10 дней. «К сожалению, эта норма в Украине сегодня не выполняется», - сказал министр.

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Как сообщал УНИАН, по прогнозам Минсоцполитики, количество нуждающихся в субсидии украинских домохозяйств вырастет в 2016 году на 50%, до 9 млн семей, в связи с установлением с 1 мая единой цены на газ для всех категорий потребителей.

Бюджетные расходы на предоставление льгот и субсидий по жилищно-коммунальным услугам в 2015 году были профинансированы на сумму 17 млрд грн, или 3% от бюджета страны. В 2016 году, согласно плану, они составят уже 35 млрд грн, или 5,5% от бюджета, а в 2017 году могут достигнуть 80 млрд грн, или 10% государственного бюджета Украины.