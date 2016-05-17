Несинхронное повышение тарифов на газ и горячую воду обойдется предприятиям в 420 миллионов - НКРЭКУ

Предприятия теплокоммунэнерго, осуществляющие поставку горячей воды украинских в населенных пунктах, понесут 420 миллионов гривень убытка из-за того, что в течение мая-июня будут предоставлять данную услугу по тарифу, в котором не включена новая стоимость газа.

Об этом в ходе круглого стола сообщила директор департамента по регулированию отношений в сфере теплоснабжения Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, Светлана Черных.

"Мы просчитали фактические убытки - это порядка 420 миллионов гривень убытка… Это больше 55 компаний, у которых в летнее время есть горячая вода", - сказала Черных.

Она уточнила, что это связано с тем, что комиссия приняла решение о повышении тарифов на горячую воду с 1 июля, тогда как предприятия ТКЭ уже с мая должны будут закупать газ для подогрева воды в мае-июне по новой цене - около 6,7 тысячи гривень, при том, что в тарифе включена стоимость газа по вдвое меньшей цене.

По ее словам, повышение тарифов на горячую воду не произошло сразу в мае, чтобы избежать возникновения кассовых разрывов.

Как отметила Черных, в случае принятия протокольного решения и при подтверждении понесенных убытков, комиссия включит и компенсирует эти убытки компаниям в течение последующих 12 месяцев.

"Но тарифы будут скорректированы не позднее чем 1 января 2017 года", - добавила представитель НКРЭКУ.

Вместе с тем, финансовый директор энергокомпании "Киевэнерго" Татьяна Грязнова сообщила, что из-за несоответствия тарифа на горячую воду стоимости природного газа компания понесет 253 миллиона гривень убытка.

"Исключительно для компании "Киэвнерго" это означает убыток в размере 253 миллиона гривень за два месяца по горячей воде", - сказала Грязнова.

"Компенсация с января 2017 года звучит конечно оптимистично, но за газ по новой цене нам нужно платить уже сегодня", - отметила финансовый директор.

При этом представитель регулятора сообщила, что окончательное решение о повышении тарифов НКРЭКУ примет через 20 рабочих дней с момента состоявшихся 5 мая слушаний, на которых данная информация была обнародована. В период 20 рабочих дней комиссия принимает предложения и замечания по данному вопросу.

Читайте такжеПовышение цен на газ не окажет существенного влияния на инфляцию - НБУ

Как сообщал УНИАН, Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, на фоне установления с 1 мая единой цены на природный газ для населения в 6 879 гривень/тысяча кубометров увеличила с 1 июля тарифы на централизованное теплоснабжение и горячую воду в Украине в среднем на 75-90%.

К примеру, в связи с установлением в Украине единой цены на природный газ для населения и предприятий теплокоммунэнерго стоимость горячей воды в Киеве с июля повысится до 63-78 гривень за кубометр, тогда как в настоящее время цена данной услуги находится в пределах 37-41 гривню за кубометр.