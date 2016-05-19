Рада одобрила компенсацию из бюджета 50% стоимости жилья для участников АТО

Комитет Верховной Рады по вопросам строительства, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства одобрил правительственный законопроект, который предусматривает увеличение компенсации из госбюджета при покупке жилья участниками антитеррористической операции до 50% с 30% его стоимости.

Соответствующий законопроект №4550 "О предотвращении влияния мирового финансового кризиса на развитие строительной отрасли и жилищного строительства" (относительно реализации государственных жилищных программ)" был рассмотрен профильным комитетом на заседании 18 мая и рекомендован к принятию в целом.

Законопроектом предусматривается предоставление дополнительных преференций участникам антитеррористической операции в рамках реализации программы доступного жилья и льготного ипотечного кредитования.

В частности, общий размер государственной поддержки по программе доступного жилья - 30% от стоимости приобретаемого объекта - изменен в зависимости от категории граждан, имеющих право на получение такой поддержки. В частности, размер государственной поддержки участникам АТО при приобретении доступного жилья предлагается увеличить до 50% от стоимости жилья.

Кроме того, предлагается увеличить с 3% до 10% годовых процентную ставку финансирования по кредитам на строительство (приобретение) доступного жилья в случае предоставления кредитов за счет бюджетных средств финансовым учреждением - исполнителям государственной целевой программы строительства (приобретения) доступного жилья.

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Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины 16 февраля 2016 года внес в Верховную Раду законопроект №4081 относительно увеличения государственной компенсации до 50% стоимости строительства (покупки) жилья или ипотечного жилищного кредита участникам антитеррористической операции.

Согласно документу, такую компенсацию предлагается предоставлять военнослужащим (резервистам, военнообязанным) и работникам Вооруженных сил, Национальной гвардии, Службы безопасности Украины, Службы внешней разведки, Государственной пограничной службы, Государственной специальной службы транспорта, военным военных прокуратур, полицейским, лицам рядового, начальствующего состава, военным работникам Министерства внутренних дел, Управления государственной охраны, Государственной службы специальной связи и защиты информации, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Государственной пенитенциарной службы, другим созданным воинским формированиям, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины и принимали непосредственное участие в АТО.

Позже законопроект был отозван в связи с формированием нового правительства.