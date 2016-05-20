Сумма назначенных субсидий в январе-апреле выросла в 12 раз - Госстат

Жителям Украины в январе-апреле 2016 года были назначены субсидии на возмещение расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) на сумму 2,1 миллиарда гривень, что более чем в 12 раз превышает аналогичный показатель 2015 года, сообщает Государственная служба статистики Украины.

Согласно сообщению, из общей суммы в городской местности субсидии назначены на сумму 1,1 миллиарда гривень, в сельской – 917,2 миллиона гривень.

По информации Госстата, субсидии на оплату ЖКУ в январе-апреле были назначены 1,7 миллиона семей (включая обратившихся за субсидиями в 2015 году, но получивших их только в 2016 году), что составило 104,8% от общего количества семей, обратившихся за субсидиями. При этом в городской местности субсидии были назначены 1,1 миллиона семей, в сельской – 592,6 тысячи семей. По сравнению с январем-апрелем 2015 года количество семей, которым были назначены субсидии, выросло в 3,3 раза.

Средний размер назначенной субсидии на одну семью в апреле 2016 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился в 2,5 раза – до 825,1 гривни.

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Как сообщал УНИАН, жителям Украины в 2015 году были назначены субсидии на возмещение расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) на сумму 2,4 миллиарда гривень, что на 2 миллиарда гривень, или в 6 раз, больше, чем в 2014 году.

В Министерстве социальной политики прогнозируют, что количество семей, нуждающихся в получении субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг, в 2016 году вырастет до 8-9 миллионов с 5,5 миллиона после установления с 1 мая единой цены на газ для всех категорий потребителей.