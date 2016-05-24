России прогнозируют масштабный спад в строительной отрасли

В России снижение покупательской активности на рынке жилой недвижимости на фоне падения доходов населения начало оказывать негативный эффект на весь строительный рынок страны. Рейтинговое агентство стройкомплекса (РАСК) прогнозирует, что основные показатели деятельности российских застройщиков в этом году сократятся на 20-25%.

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Компании стали меньше инвестировать в основной капитал, хуже отдавать заемные средства и чаще банкротиться. Остановить падение рынка получится, только если удастся убедить россиян инвестировать накопления в жилье, пишет «Коммерсантъ».

По данным Росстата, по итогам первого квартала текущего года ввод жилья сократился на 16% , объем выполненных работ снизился на 1,6%.

При этом сейчас застройщики вводят в эксплуатацию объекты, которые начали строиться в 2013-2014 годах, в прошлом же году число новых объектов сократилось на треть.

Напомним, в России из-за кризиса число застройщиков-банкротов выросло в пять раз.