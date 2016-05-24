Строительные предприятия Украины увеличили объемы работ

Строительные предприятия Украины в январе-апреле 2016 года увеличили объемы работ по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 8,5% – до 14,6 млрд грн, сообщила Государственная служба статистики Украины.

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В частности, по данным Госстата, объемы работ по строительству зданий за отчетный период увеличились на 6,9% – до 8 млрд грн. Работы по строительству жилых зданий увеличились на 2,5%, до 4,5 млрд грн, объемы работ по строительству нежилых зданий - на 13,4%, до 3,5 млрд грн. Работы по строительству инженерных сооружений увеличились на 10,6% – до 6,6 млрд грн.

В Госстате отмечают, что работы по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению в январе-апреле составили 84,8% от общего объема, в то время как работы по капитальному и текущему ремонту – 6,8% и 8,4% соответственно.

Данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя, а также части зоны проведения антитеррористической операции.

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Согласно сообщению, строительные предприятия Киева за отчетный период увеличили объемы работ на 0,6% – до 3,7 млрд грн, выполнив 25,2% от общего объема работ в стране.

Как сообщал УНИАН, строительные предприятия Украины в 2015 году сократили объемы работ по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 14,9% – до 55,9 млрд грн.

В 2014 году украинские строительные предприятия снизили объемы работ по сравнению с 2013 годом на 21,7% – до 50,2 млрд грн.