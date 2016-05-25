Коболев предлагает разрешить населению монетизировать часть субсидий

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» предлагает разрешить населению монетизировать часть субсидий на оплату услуг жилищно-коммунального хозяйства, сообщил на панельной дискуссии по усовершенствованию механизма получения субсидий глава компании Андрей Коболев.

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По его словам, монетизация части субсидий будет стимулировать население внедрять энергоэффективные технологии, так как это будет компенсатором расходов на такие мероприятия.

«Мы считаем, что разрешение использовать излишек средств, сэкономленных из-за уменьшения потребления газа, будет стимулировать проводить мероприятия по энергоэффективности», - сказал он.

Также Коболев отметил, что для экономии газа и стимулирования проведения мероприятий по энергоэффективности необходимо исключить апрель из отопительного сезона.

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Как сообщал УНИАН, вице-премьер-министр Геннадий Зубко отметил, что в конце следующего отопительного сезона может заработать система монетизации сэкономленных потребителями субсидий.

В феврале 2016 года министр социальной политики Павел Розенко заявлял, что его ведомство выступает за монетизацию средств, которые выделялись на субсидии и не были использованы домохозяйствами благодаря теплой зиме. По оценкам Минсоцполитики, на счетах потребителей в конце отопительного сезона должно было остаться около 1-1,5 млрд грн неиспользованных средств.

При этом министр выступал за то, чтобы данные средства использовались только на энергосбережение. По словам Розенко, именно это позволит постепенно снижать потребление тепловой и электрической энергии домохозяйствами, и государство сможет выделять меньше средств на субсидии, поскольку количество субсидиантов будет уменьшаться.