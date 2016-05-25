Минфин формирует полный реестр получателей субсидий на оплату комуслуг

Министерство финансов Украины до августа 2016 года намерено сформировать полный реестр получателей субсидий на оплату услуг жилищно-коммунального хозяйства для проведения эффективной верификации субсидиантов, сообщил в ходе панельной дискуссии по усовершенствованию системы получения субсидий населением заместитель министра финансов Роман Качур.

"Через два месяца у нас будет реестр получателей субсидий", - сказал Качур.

В свою очередь глава Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев отметил в ходе дискуссии, что такой реестр должен публиковаться публично, чтобы общественность могла оперативно проверять справедливость назначения субсидий.

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"Решение имеет две стороны: с одной стороны, это персональные данные, с другой – это элемент контроля за фактическими тратами бюджетных средств. Есть требования о том, что госкомпании должны публиковать все, что тратят. Такой же принцип может быть реализован и здесь. Если человек получает субсидию, об этом должна знать общественность", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины в марте уполномочил "Главный проектно-производственный и сервисный центр компьютерных технологий" при Министерстве финансов администрировать единую систему электронных данных граждан для верификации соцвыплат, которая была создана для проверки данных о назначении, начислении и осуществлении выплат пенсий, пособий, льгот и субсидий.

На субсидии в 2016 году из государственного бюджета будет выделено в общей сложности более 40 миллиардов гривень.