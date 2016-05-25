Минфин формирует полный реестр получателей субсидий на оплату комуслуг
Замминистра финансов Качур отметил, что через два месяца заработает реестр получателей субсидий.
Министерство финансов Украины до августа 2016 года намерено сформировать полный реестр получателей субсидий на оплату услуг жилищно-коммунального хозяйства для проведения эффективной верификации субсидиантов, сообщил в ходе панельной дискуссии по усовершенствованию системы получения субсидий населением заместитель министра финансов Роман Качур.
"Через два месяца у нас будет реестр получателей субсидий", - сказал Качур.
В свою очередь глава Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев отметил в ходе дискуссии, что такой реестр должен публиковаться публично, чтобы общественность могла оперативно проверять справедливость назначения субсидий.
Читайте такжеКоболев предлагает разрешить населению монетизировать часть субсидий
"Решение имеет две стороны: с одной стороны, это персональные данные, с другой – это элемент контроля за фактическими тратами бюджетных средств. Есть требования о том, что госкомпании должны публиковать все, что тратят. Такой же принцип может быть реализован и здесь. Если человек получает субсидию, об этом должна знать общественность", - сказал он.
Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины в марте уполномочил "Главный проектно-производственный и сервисный центр компьютерных технологий" при Министерстве финансов администрировать единую систему электронных данных граждан для верификации соцвыплат, которая была создана для проверки данных о назначении, начислении и осуществлении выплат пенсий, пособий, льгот и субсидий.
На субсидии в 2016 году из государственного бюджета будет выделено в общей сложности более 40 миллиардов гривень.