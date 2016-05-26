Госэнергоэффективности: Украине необходимо $45 миллиардов для тепловой модернизации всех домов

Стоимость тепловой модернизации всех многоквартирных и частных домов в Украине составляет около 45 млрд долл. Об этом сообщил глава государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Сергей Савчук во время пресс-конференции на тему «Сокращение потребления газа населением. Помощь правительства при утеплении и подготовке к отопительному сезону 2016-2017 годов».

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«На сегодня, чтобы тепломодернизировать все имеющиеся в Украине 80 тыс. многоквартирных домов и 6,5 млн частных домохозяйств, необходимо около 45 млрд долл.», - сказал Савчук.

Также глава Госэнергоэффективности добавил, что за последние два года, по его оценкам, 130 тыс. домохозяйств воспользовались программой «теплых» кредитов.

«На сегодня программой «теплых» кредитов воспользовались 130 тыс. домохозяйств. При этом 80% от общего количества домохозяйств только начали думать об утеплении в прошлом и позапрошлом годах», - добавил Савчук.

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Как сообщал УНИАН, в начале апреля 2015 года вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко сообщил, что правительство приняло программу компенсации 20-40% стоимости кредитов на мероприятия по повышению энергоэффективности. Бюджет программы составил 1,57 млрд грн.

Финансирование программы осуществляют три государственных банка: «Ощадбанк», «Укрэксимбанк» и «Укргазбанк», а также по словам Савчука, к программе присоединились такие частные банки, как «УкрСиббанк», «ОТП Банк» и «Мегабанк». В апреле 2016 года банки выдали населению на энергоэффективные мероприятия кредиты на сумму 212 млн грн, что в 20 раз больше, чем годом ранее.