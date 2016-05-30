Мэр Лондона хочет ограничить покупку недвижимости иностранцами

Новоиспеченный мэр британской столицы Садик Хан с первых дней заявил о своем намерении сделать все возможное для предотвращения жилищного кризиса в городе, пишет Prian.ru со ссылкой на Evening Standard.

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Хан заявил, что введет новые правила, ограничивающие продажи жилья в Лондоне иностранным инвесторам, которые не собираются постоянно в нем проживать.

Градоначальник собирается скоординировать систему так, что местные покупатели будут узнавать о продаже недвижимости еще до завершения строительства. А в первые шесть месяцев после сдачи объекта они будут иметь приоритетные права на его приобретение.

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В одном из своих выступлений на британском телевидении мэр отметил, что дома в Лондоне – это не золотые слитки для инвесторов, а жилье для лондонцев.

При этом Хан отметил, что не имеет ничего против строительства элитной недвижимости, которой чаще всего и интересуются зарубежные состоятельные покупатели.