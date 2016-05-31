Украинцы в мае взяли "теплых кредитов" почти на 300 миллионов

Украинцы в мае 2016 года оформили 17 522 кредита на энергоэффективные мероприятия на общую сумму 290 миллионов гривень, что соответствует объему выданных средств в октябре-ноябре прошлого года, во время пика популярности программы, сообщила пресс-служба Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению (Госэнергоэффективности).

Согласно сообщению, в рамках программы по компенсации части тела кредита украинцы на прошлой неделе, с 23 по 29 мая, оформили 3586 кредитов на сумму 60,7 миллиона гривень.

Также сообщается, что 150 кредитов было получено на установку котлов, работающих на альтернативных видах топлива, на сумму 2,7 миллиона гривень. Более 3,4 тысячи кредитов на сумму 57,4 миллиона гривень выдано на энергоэффективное оборудование и материалы. Также за неделю участниками программы стали 7 объединений совладельцев многоквартирных домов, которые получили кредитов на суму 576 тысяч гривень.

Как отметила пресс-служба, получающие субсидии семьи, которые могут рассчитывать на возмещение до 70% тела кредита за счет госбюджета, получили 2981 кредит на суму 44,4 миллиона гривень.

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Как сообщал УНИАН, банки в апреле 2016 года выдали населению на энергоэффективные мероприятия кредиты на сумму 212 миллионов гривень, что в 20 раз больше, чем годом ранее.

В начале апреля 2015 года правительство приняло программу компенсации 20-40% стоимости кредитов на мероприятия по повышению энергоэффективности. Бюджет программы составил 1,57 миллиарда гривень. В феврале текущего года Кабинет министров продлил действие программы на 2016 год, предусмотрев на эти цели 900 миллионов гривень.

Механизм финансирования "теплых" кредитов предполагает возмещение 20% суммы кредита (но не более 12 тысяч гривень) для граждан при замене газовых котлов, 30% суммы кредита (но не более 14 тысяч гривень) на энергоэффективное оборудование и материалы для физических лиц, 40% тела кредита (но не более 14 тысяч гривень в расчете на одну квартиру) на энергоэффективное оборудование и материалы для ОСМД и жилищно-строительных кооперативов. При этом получающим субсидию гражданам компенсируется 70% суммы кредита.

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Местные органы власти также подключаются к этой программе и разрабатывают собственные программы по возмещению населению части тела кредита или процентов на реализацию энергоэффективных мероприятий. Это позволяет населению участвовать сразу в нескольких программах энергоэффективности. Так, в марте 2016 года такие программы приняты в Закарпатской, Кировоградской, Николаевской, Сумской, Херсонской, Черкасской и Черновицкой областях. В апреле к программе подключилась Киевская область, в ближайшее время запланировано рассмотрение проектов подобных программ в Харьковской, Хмельницкой, Тернопольской и Полтавской областях.