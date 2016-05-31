В Испании растут цены на жилье: средняя стоимость квадратного метра достигла €1500

По данным Министерства общественных работ Испании, годовой рост цен на жилье в стране наблюдается уже шесть кварталов подряд.

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Несмотря на то, что общий спад стоимости «бетонного золота» с пикового 2008 года достиг 29%, с момента минимальных зафиксированных значений в 2014 году цены восстановились уже на 2,5%, пишет Prian.ru со ссылкой на Kyero.

Средняя стоимость нового жилья (до пяти лет) составила в первом квартале 2016-го €1700, увеличившись в годовом исчислении на 0,2%. А жилье, построенное более пяти лет назад, оценивалось в среднем в €1500, что на 2,6% превышает показатели аналогичного периода прошлого года.

В первые три месяца 2016 года самый значительный годовой рост цен на жилье был зафиксирован на Балеарских островах (+9,6%), в Каталонии (+4,9%), Мадриде (+4,2%), Эстремадуре (+3,7%), Галисии (+2,6%), Валенсии (+2,4%) и на Канарских островах (+2,4%).

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В пяти регионах, наоборот, наблюдался годовой спад стоимости квадратных метров: в Риохе (-2,2%), Стране Басков (-1,9%), Кантабрии (-1,3%), Арагоне (-0,1%) и Сеуте и Мелилье (-0,3%).

Городами с самыми высокими средними ценами на жилье за кв. м стали Сан-Себастьян (€3000), Ибица (€2600), Сант-Кугат-дель-Вальес (€2600), Барселона (€2500), Мадрид (€2500) и Гечо (€2500). А самой низкой стоимостью домов и квартир за «квадрат» отличились Эльда (€500), Онтеньенте (€500), Хумилья (€600), Вильярробледо (€600), Вилена (€600) и Томельосо (€600).

Рынок недвижимости Испании ощутимо укрепляется, о чем свидетельствует также рост продаж.