Долги украинцев за комуслуги в апреле продолжили рост

Согласно сообщению Государственной службы статистики Украины, задолженность населения за централизованное отопление и горячее водоснабжение составила на конец апреля 6,3 миллиарда гривень, по оплате электроэнергии - 2,8 миллиарда гривень, по квартплате – 2,3 млрд грн, за централизованное водоснабжение и стоки – 1,6 млрд грн, за вывоз бытовых отходов – 0,4 млрд грн. Снижение задолженности по сравнению с мартом произошло только по централизованному отоплению и горячему водоснабжению на 999,8 млн грн и электроэнергии – на 97 млн грн.

"В то же время, за счет превышения начисленных бюджетных средств (назначенные субсидии) организациям, предоставляющим домохозяйствам услуги газоснабжения, над стоимостью фактически потребленных услуг, задолженность населения по оплате этого вида услуг на конец апреля 2016 года отсутствует", - говорится в сообщении

Всего в апреле украинцы уплатили за жилищно-коммунальные услуги 5,9 миллиарда гривень, что составило 146,4% начисленных за этот период сумм. Самый высокий уровень оплаты в апреле наблюдался в Кировоградской, Запорожской, Житомирской и Черкасской областях (486,2%, 377,0%, 376,9% и 320,2% соответственно), а самый низкий – в Николаевской, Ивано-Франковской, Сумской, Волынской областях (0,0%, 41,7%, 51,2% и 70,4% соответственно).

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Средние начисления за жилищно-коммунальные услуги в стране на одного владельца лицевого счета с учетом потребления электроэнергии (из расчета 150 кВт/ч) в апреле уменьшились по сравнению с мартом на 315,2 гривни – до 536,3 гривни.

По данным Госстата, в апреле 2016 года украинцы уплатили за электроэнергию 1,5 миллиарда гривень (89,8% от начисленных в этом периоде сумм).

Также сообщается, что с начала года населением было заключено 12,1 тысячи договоров о реструктуризации задолженности на общую сумму 52,1 миллиона гривень.

Как сообщал УНИАН, по информации Госстата, задолженность населения по оплате жилищно-коммунальных услуг в марте 2016 года уменьшилась по сравнению с февралем на 41,3% и на конец месяца составила 4,3 миллиарда гривень.