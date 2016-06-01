В Украине создадут Фонд энергоэффективности – заработает весной 2017 года

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины планирует после окончания отопительного сезона 2016/17 запустить в работу Фонд энергоэффективности, целью которого является обеспечение стабильного финансирования проектов по тепломодернизации жилых домов.

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Об этом сообщила пресс-служба Минрегиона со ссылкой на вице-премьер-министра, главу Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Геннадий Зубко.

«К этому времени должно быть принято соответствующее постановление Кабинета министров о создании Фонда, Закон "О Фонде энергоэффективности", подписано Международное соглашение и предусмотрены расходы в Законе "О Госбюджете-2017" и других нормативных актах", - цитирует Зубко пресс-служба.

По словам министра, результатов Фонд достигнет уже в первые годы работы, а существенных - до 2021 года.

"Это, в частности, экономия потребления и импорта газа ежегодно на 1,5 млрд куб. м (300 млн долл.), экономия госбюджета на финансирование субсидий до 5 млрд грн ежегодно", - сказал Зубко.

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Он также отметил, что в Украине существует крайне неэффективная система снабжения, учета и расходования газа для отопления.

«Из общих объемов газа в 18,6 млрд куб. м эффективно используется только 7,2 млрд куб. м. В системе центрального теплоснабжения теряется 2,4 млрд куб. м, в домах - 9 млрд куб. м, а в целом потери достигают 11,4 млрд куб. м», - отметил вице-премьер-министр.

Как сообщал УНИАН, ранее Зубко отмечал, что половина объема потребляемого природного газа в жилищном секторе (17 млрд куб. м) потребляется неэффективно из-за отсутствия мер по модернизации старых индивидуальных и многоквартирных домов.

Также министр сообщал, что создание в Украине специализированного Фонда энергоэффективности позволит в течение 3-5 лет провести комплексное обновление зданий, что позволит ежегодно экономить на энергоресурсах около 3 млрд долл.