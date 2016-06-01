Правительство выделило 200 миллионов на строительство жилья для пограничников

Кабинет министров Украины выделил 201 млн грн на 2016 год по бюджетной программе строительства жилья для военнослужащих Государственной пограничной службы.

Соответствующее распоряжение было принято 27 мая и опубликовано сегодня в газете «Урядовый курьер».

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«Министерству внутренних дел обеспечить утверждение распределения средств, предусмотренных данным распоряжением, с Комитетом Верховной Рады по вопросам бюджета», - указывается в распоряжении.

Как отмечается в постановлении, строительство жилья запланировано по всей Украине. В частности, возвести новые здания планируют в Киеве, Борисполе, Измаиле, Хмельницком, Житомире, Ужгороде и других городах.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины выделил в 2016 году 587,3 млн грн на государственную программу строительства и покупки жилья для военнослужащих Вооруженных Сил Украины.

В Министерстве обороны Украины разработали проект концепции обеспечения жильем военнослужащих, который предусматривает строительство жилья, реконструкцию существующих жилищных фондов, а также приобретение жилья или выплату компенсации для получения военнослужащими жилых помещений.