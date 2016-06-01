Учетная ставка по "теплым" кредитам может быть уменьшена – вице-премьер Зубко

Учетная ставка при выдаче населению кредитов на мероприятия по повышению энергоэффективности может быть уменьшена, сообщила пресс-служба Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины со ссылкой на вице-премьер-министра, главу Минрегиона Геннадия Зубко.

"В связи с тем, что НБУ с 22 апреля снизил учетную ставку с 22% до 19% годовых, а затем и до 18%, мы попробуем уменьшить учетную ставку при выдаче "теплых" кредитов", - цитирует Зубко пресс-служба.

Он отметил, что к финансированию госпрограммы присоединились муниципалитеты, которые компенсируют часть процентов по кредитам.

"Речь идет о компенсации 15% годовых за счет местных бюджетов. Таким образом, люди возвращают только 60-70% тела кредита, а реальная ставка для них составляет 10%", - подчеркнул Зубко.

Он уверен, что если Фонд энергоэффективности будет выдавать льготные кредиты под 5% годовых сроком на 15-20 лет, то энергомодернизация жилья станет массовой.

"Поэтому мы создаем Фонд энергоэффективности по типу структур, работающих в Литве, Польше, Латвии. В него будут привлекаться деньги из государственного бюджета и средства доноров. Мы рассчитываем на "длинные" и дешевые европейские деньги. Например, Европейский инвестиционный банк предоставляет кредиты под государственные программы на 22 года под 2% годовых", - сообщил Зубко.

Он также отметил, что объем поддержки будет зависеть от эффективности проводимых мероприятий.

"Например, если после термомодернизации потребление энергоресурсов снизится на 15%, государство компенсирует 10-15% тела кредита. Если экономия составит 45%, то размер компенсации увеличится до 40 %", - сообщил вице-премьер.

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Как сообщал УНИАН, в начале апреля 2015 года правительство приняло программу компенсации 20-40% стоимости кредитов на мероприятия по повышению энергоэффективности. Бюджет программы составил 1,57 миллиарда гривень. В феврале текущего года Кабинет министров продлил действие программы на 2016 год, предусмотрев на эти цели 900 млн грн.

Механизм финансирования "теплых" кредитов предполагает возмещение 20% суммы кредита (но не более 12 тысяч гривень) для граждан при замене газовых котлов, 30% суммы кредита (но не более 14 тысяч гривень) на энергоэффективное оборудование и материалы для физических лиц, 40% тела кредита (но не более 14 тысяч гривень в расчете на одну квартиру) на энергоэффективное оборудование и материалы для ОСМД и жилищно-строительных кооперативов. При этом получающим субсидию гражданам компенсируется 70% суммы кредита.

Местные органы власти также подключаются к этой программе и разрабатывают собственные программы по возмещению населению части тела кредита или процентов на реализацию энергоэффективных мероприятий. Это позволяет населению участвовать сразу в нескольких программах энергоэффективности. Так, в марте 2016 года такие программы приняты в Закарпатской, Кировоградской, Николаевской, Сумской, Херсонской, Черкасской и Черновицкой областях. В апреле к программе подключилась Киевская область, в ближайшее время запланировано рассмотрение проектов подобных программ в Харьковской, Хмельницкой, Тернопольской и Полтавской областях.