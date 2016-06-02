Холодная вода в Киеве может подорожать на треть

Акционерная компания «Киевводоканал» обратилась в Национальную комиссию, осуществляющую регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) с предложением в связи с ростом стоимости электроэнергии увеличить тарифы на поставку холодной воды и водоотвод в многоквартирных домах на треть – до 13,43 грн за куб. м, сообщает пресс-служба предприятия.

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Кроме того, «Киевводоканал» просит повысить тариф на поставку холодной воды и водоотвод в частных домах на 38% - до 12 грн/ куб. м с 8,69 грн/куб. м.

В компании отмечают, что необходимость повышения тарифов обусловлена ростом стоимости электроэнергии, которая на треть входит в себестоимость услуги.

По информации «Киевводоканала», после установления в мае прошлого года действующих тарифов на поставку холодной воды и водоотвод электроэнергия для компании подорожала на 22%, тогда как тарифы «Киевводоканала» не изменялись.

Как подчеркнули на предприятии, предлагаемые более высокие тарифы не включают в себя прибыль «Киевводоканала».

По информации главы правления и генерального директора Дмитрия Новицкого, тарифы на услуги компании могут быть повышены в период с июля по сентябрь, после всех согласований в НКРЭКУ.

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Как сообщал УНИАН, связи с установлением в Украине единой цены на природный газ для населения и предприятий теплокоммунэнерго стоимость горячей воды в Киеве с июля повысится до 63-78 грн за кубометр, тогда как в настоящее время цена данной услуги находится в пределах 37-41 грн за кубометр.

Справка УНИАН. «Киевводоканал» - работает в сфере водоснабжения и водоотведения в городе Киеве, отвечает за забор, подъем воды из поверхностных и подземных источников водоснабжения, очистку в соответствии с требованиями технологических регламентов, транспортировку, подачу питьевой воды потребителям.

Обслуживание водопроводных сетей осуществляют 11 водопроводных эксплуатационных районов и служба эксплуатации водоводов.

Киев обеспечивается питьевой водой из трех источников водоснабжения - рек Днепр, Десна и подземных водоносных горизонтов.

Сегодня среднесуточная подача питьевой воды потребителям Киева составляет около 900 тыс. кубометров в сутки.