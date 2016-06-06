В Харькове намерены подготовить управителей многоквартирных домов

Харьковский центр профессионально-технического образования Государственной службы занятости намерен организовать обучение управителей многоквартирных домов, которые с 1 июля должны заменить ЖЭКи в обслуживании таких домов, сообщила пресс-служба Государственной службы занятости.

Пресс-служба отметила, что с 1 июля текущего года в соответствии с Законом "Об особенностях осуществления права собственности в многоквартирном доме" владельцы квартир в многоквартирных домах должны выбрать управляющего домом среди жильцов или пригласить управляющую фирму, которая будет обеспечивать предоставление всех жилищно-коммунальных услуг, отвечать за содержание дома, его ремонт и будет подотчетна жителям.

"Предлагаем обращаться в службу занятости работодателям, в том числе органам местного самоуправления, коммунальным предприятиям и другим организациям или физическим лицам-предпринимателям, которые нуждаются в кадрах", - говорится в сообщении.

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В сообщении указывается, что для работодателей, которым нужно будет усилить уровень знаний своих работников, и для физических лиц-предпринимателей, которые выберут для себя вид деятельности по управлению многоквартирными домами, такое обучение будет стоить 2,5 тысячи гривень. Будущие управляющие многоквартирных жилых домов смогут получить профессиональные знания по нормам действующего законодательства в сфере регулирования жилищных отношений, порядка принятия многоквартирного дома в управление и форм управления.

Как сообщал УНИАН, по мнению директора аналитико-исследовательского центра "Институт города" Александра Сергиенко, работа компаний по управлению многоквартирными домами, которые с 1 июля 2016 года будут обслуживать жилищный фонд вместо ЖЭКов, может быть осложнена из-за отсутствия нормативно-правовой базы, которая бы регулировала их взаимодействие с жильцами. В частности, остаются нерешенными вопрос лицензирования этих компаний, а также вопрос положения об их деятельности.

В Украине с 1 июля 2015 года вступил в силу Закон "Об особенностях осуществления права собственности в многоквартирном доме".

Согласно документу, если совладельцы многоквартирного дома, в котором не создано объединение совладельцев, до 1 июля 2016 года не приняли решение о форме управления многоквартирным домом, управление таким домом осуществляется управляющим, который назначается на конкурсной основе исполнительным органом местного совета, на территории которого расположен дом.