Катар покупает офисное здание в Сингапуре за рекордные $2,5 миллиарда

Суверенный фонд Катара Qatar Investment Authority покупает у американского инвестиционного BlackRock 43-этажное офисное здание Сингапура Square Asia Tower One за рекордную сумму в $2,5 млрд, пишет Gazeta.ru со ссылкой на Financial Times.

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Отмечается, что покупка может стать поворотным моментом для рынка недвижимости Сингапура. Сделка является крупнейшей в Азиатско-Тихоокеанском регионе с точки зрения суммы, вырученной от продажи одного объекта недвижимости.

Как пишет FT, башня расположена в финансовом районе Сингапура и имеет больше 1,25 млн квадратных футов (116 тыс. кв. м) арендной площади, за каждый из которых Катар готов заплатить $1,960. Среди крупнейших арендаторов Square Asia Tower One отмечаются Google и Citigroup.

Ранее Qatar Investment Authority заявил о своей заинтересованности в покупке части принадлежащих минфину США акций Citigroup.