В Украине подорожало строительство

Цены на строительно-монтажные работы (СМР) в Украине в январе-апреле 2016 года по сравнению с аналогичным периодом 2015 года выросли на 11%, сообщает Государственная служба статистики Украины.

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Согласно сообщению, повышение цен на СМР наблюдалось во всех сферах строительства.

По данным Госстата, больше всего выросли цены на строительно-монтажные работы в сфере строительства трубопроводов, коммуникаций и линий электропередач – на 19,7%. Меньше всего увеличилась стоимость работ в сфере строительства транспортных сооружений - на 6,4%.

При этом стоимость СМР в апреле 2016 года по сравнению с мартом выросла на 2,4% (в марте рост по отношению к февралю составил 0,9%).

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В Госстате отметили, что наибольший рост цен на СМР в апреле зафиксирован в сфере строительства комплексных промышленных сооружений - на 3,9%, а наименьший - в сфере строительства трубопроводов, коммуникаций и линий электропередач - на 1,7%.

По информации Госстата, данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции.

Как сообщалось, по данным Госстата, цены на строительно-монтажные работы (СМР) в Украине в январе-марте 2016 года по сравнению с аналогичным периодом 2015 года выросли на 12,5%.

В 2015 году цены на СМР выросли на 27,1% по сравнению с 2014 годом, а в 2014 году по сравнению с 2013 годом - на 9,5%.