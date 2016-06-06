Недвижимость в Большом Лондоне подорожала до нового рекорда

Потенциальный покупатель недвижимости в крупнейшей городской агломерации Великобритании Большом Лондоне должен приготовить €776 тысяч, пишет Daily Mail со ссылкой на последние статистические данные. Это рекордная цена за всю историю наблюдений.

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Исходя из этих цифр, средняя стоимость жилья в Большом Лондоне в первом квартале 2016 года выросла на 14% годовых или на 7,9% в квартальном исчислении.

Несмотря на официальные заявления, охладить местный рынок недвижимости не удается. Специалисты винят в этом дефицит предложений, рекордно низкие ставки по ипотечным кредитам и низкий гербовый сбор на покупку недвижимости дешевле €1,21 млн, передает Prian.ru.

При этом, благодаря более высокому налогу на приобретение объектов дороже вышеназванной суммы, замедлились темпы роста цен в наиболее дорогих и престижных районах центрального Лондона. Здесь средняя стоимость жилья составила €2,16 млн, что только на 2% больше, чем в аналогичный период 2015-го.