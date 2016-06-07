Украинцы за неделю получили более 5,8 тысяч "теплых" кредитов

Украинцы с 30 мая по 6 июня 2016 года оформили 5836 кредитов на энергоэффективные мероприятия на общую сумму 98,2 млн грн, сообщила пресс-служба Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению (Госэнергоэффективности).

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В сообщении отмечается, что в рамках программы по компенсации части тела кредита украинцы на прошедшей неделе оформили 223 займа на установку котлов, работающих на альтернативных видах топлива, на сумму 3,8 млн грн. Более 5,6 тыс. кредитов на сумму 92,5 млн грн было получено на энергоэффективное оборудование и материалы. Также 9 кредитов на сумму 1,9 млн грн получили объединения совладельцев многоквартирных домов.

Как отметила пресс-служба, получающие субсидии семьи, которые могут рассчитывать на возврат до 70% тела кредита за счет госбюджета, на сегодняшний день закупили энергоэффективные материалы на сумму 56,7 млн грн.

Как сообщал УНИАН, банки в мае 2016 года выдали населению на энергоэффективные мероприятия кредитов на общую сумму 290 млн грн, что соответствует объему выданных средств в октябре-ноябре прошлого года, во время пика популярности программы.

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В начале апреля 2015 года правительство приняло программу компенсации 20-40% стоимости кредитов на мероприятия по повышению энергоэффективности. Бюджет программы составил 1,57 млрд грн. В феврале текущего года Кабинет министров продлил действие программы на 2016 год, предусмотрев на эти цели 900 млн грн.

Механизм финансирования «теплых» кредитов предполагает возмещение 20% суммы кредита (но не более 12 тыс. грн) для граждан при замене газовых котлов, 30% суммы кредита (но не более 14 тыс. грн) на энергоэффективное оборудование и материалы для физических лиц, 40% тела кредита (но не более 14 тыс. грн в расчете на одну квартиру) на энергоэффективное оборудование и материалы для ОСМД и жилищно-строительных кооперативов. При этом получающим субсидию гражданам компенсируется 70% суммы кредита.

Местные органы власти также подключаются к этой программе и разрабатывают собственные программы по возмещению населению части тела кредита или процентов на реализацию энергоэффективных мероприятий. Это позволяет населению участвовать сразу в нескольких программах энергоэффективности. Так, в марте 2016 года такие программы приняты в Закарпатской, Кировоградской, Николаевской, Сумской, Херсонской, Черкасской и Черновицкой областях. В апреле к программе подключилась Киевская область, в ближайшее время запланировано рассмотрение проектов подобных программ в Харьковской, Хмельницкой, Тернопольской и Полтавской областях.