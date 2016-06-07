Правительство договорилось о трудоустройстве украинских строителей в Израиле

Украина подписала соглашение с Государством Израиль о временном официальном трудоустройстве украинских работников в израильской строительной отрасли, сообщил во время подписания соглашения министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

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«Это соглашение дает тысячам украинцев, в частности строительных специальностей, работать в Государстве Израиль на таких же условиях, как и граждане Израиля, с соответствующим социальным обеспечением и медицинским страхованием», - сказал Климкин.

Министр отметил, что подписанное соглашение еще должно быть ратифицировано Верховной Радой. «Я очень надеюсь, что ратификация пройдет максимально быстро, и мы через несколько месяцев сможем начать работу над имплементацией соглашения», - сказал Климкин.

Климкин отметил, что в дальнейших планах правительства Украины прорабатывать возможность подобных соглашений по другим специальностям, что в итоге приведет к полной либерализации взаимоотношений стран на уровне рынков труда. «Я надеюсь, что это только первый протокол, и у нас еще будут несколько протоколов в будущем, которые будут охватывать другие сферы, но начинаем со строительных специальностей», - сказал Климкин.

Посол Государства Израиль в Украине Элиав Белоцерковски во время церемонии подписания соглашения отметил, что решено было открыть доступ украинцам к строительному рынку Израиля, поскольку внутри страны наблюдается дефицит кадров. «Мы решили начать с одной из областей, в которых в Израиле существует нехватка специалистов – это область строительства. На первом этапе у нас есть четыре специальности, в которых мы заинтересованы использовать украинских специалистов», - сказал Белоцерковски. Он отметил, что речь идет о специалистах, которые работают со строительными конструкциями и строительными металлами, а также плиточники и штукатуры. «В общей сложности мы говорим о нескольких тысячах украинских специалистах, которые поедут в Израиль», - сказал Белоцерковски.

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Процедура отбора рабочих будет проводиться совместно израильскими и украинскими экспертами на базе Государственной службы занятости. Для подачи заявлений работники могут обратиться в любой областной центр занятости. Для прохождения отбора им будет необходимо заполнить документы, предоставить медицинскую справку и сдать соответствующий экзамен. Отобранные специалисты получат необходимые инструкции и всю информацию, касающуюся условий работы, проживания, страховки и социального обеспечения во время работы в Израиле.

Как сообщал УНИАН, Украина рассматривает Израиль как одного из важнейших экономических партнеров и намерена подписать Соглашение о зоне свободной торговли с Израилем до конца 2016 года.

Государственная служба занятости трудоустроила в 2015 году 717 тыс. человек, в том числе 231 тыс. человек - на общественные и временные работы.

По данным Государственной службы статистики уровень безработицы в Украине на конец 2015 года составил 490,8 тыс. человек, а на конец 2014 года - 512,2 тыс. человек, что в обоих случаях соответствовало 1,9% населения трудоспособного возраста. Количество безработных в Украине в апреле 2016 года составило 434,7 тыс. человек.