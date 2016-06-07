В ВР зарегистрировали законопроект, который упрощает разрешительную систему для 80% строек

Соответствующий законопроект за номером №4733-1 зарегистрирован в Верховной Раде Украины.

Об этом сообщил народный депутат Украины Дмитрий Андриевский во время проведения круглого стола «Децентрализация сферы градостроительства в контексте системных реформ», который 7 июня состоялся в Минрегионе.

«Сегодня следует искать баланс между дерегуляцией бизнеса и вопросами контроля и ответственности органов государственной власти и местного самоуправления, - убежден Дмитрий Андриевский. - Поэтому группа народных депутатов при участии ДАБИ и Минрегиона разработали соответствующий законопроект, который предполагает внедрение европейского опыта. Мы отходим от категорийности строительства и оцениваем объект по классам последствий: незначительный, средний и большой. Причем, для строительства объектов незначительного класса последствий предлагается ввести заявительный разрешительный принцип путем подачи уведомления. Он охватит 81% всех строек в стране».

Председатель Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины Алексей Кудрявцев сообщил, что необходимость внесения изменений в действующего градостроительного законодательства обусловлено злоупотреблениями со стороны недобросовестных застройщиков и ростом количества проблемных строек.

«Действующее законодательство делит объекты строительства трех классов последствий на пять категорий сложности и устанавливает разный порядок оформления разрешительной документации. В результате объекты со средним классом ответственности можно начинать строить как по декларативному так и по разрешительному принципу. Это создает пространство для злоупотреблений и строительных афер со стороны недобросовестных застройщиков, - отметил Алексей Кудрявцев. - Под видом ІІІ категории сложности часто возводят огромные жилые комплексы. Как следствие – отсутствие придомовой территории, парковочных мест, пандусов, противопожарных подъездов, сомнительное качество строительных материалов. Тысячи инвесторов становятся заложниками строительных аферистов, оставаясь без жилья и без денег».

По словам инициаторов законопроекта, в законопроекте предлагается отказаться от чрезмерного регулирования в виде категорий сложности строительства и использовать в дальнейшем только классы последствий – незначительный, средний и большой. Законодательные изменения предусматривают упрощение разрешительной системы для строек незначительного класса последствий – частные и малоквартирные дома, небольшие административно-бытовые здания. Граждане будут подавать только сообщения и смогут приступать к строительству следующего дня после его направления. Таким образом автоматически будет отменена процедура возвращения документов на доработку. Строительство среднего и значительного классов последствий предлагается осуществлять за разрешительной системой.

Принятие законопроекта, по мнению народных депутатов, будет гарантировать законность строительства, уменьшит количество строительных афер, защитит интересы инвесторов, обеспечит условия доступности для маломобильных групп населения, обяжет застройщиков учитывать потребности общества в объектах социально-бытового назначения.

Присутствующие на заседании круглого стола городские головы городов, что получили полномочия госархстройконтроля, полностью поддержали законодательную инициативу и отметили, что указанные изменения в законодательство будут способствовать усилению влияния общества на сферу градостроительства.