В Швейцарии построят автомагистраль через Женевское озеро

"За" высказались 63% жителей кантона Женева. В тексте инициативы не указано, что это будет за переправа – мост или тоннель. Но большинство поддержавших идею предлагают соорудить трехкилометровый мост над Женевским озером, который соединялся бы с тоннелем, проходящим под пригородами, чтобы свести вместе шоссе по обе стороны Женевы, сообщает Prian.ru.

"Строительство автомагистрали через озеро позволит сократить загруженность городских дорог на 30%. Также появится возможность благоустройства прилегающих территорий, уменьшения шума в городе, увеличения эффективности общественного транспорта, увеличения популярности передвижения на велосипеде и пешком, а также создания новых пешеходных зон и общественных пространств", - говорится в сообщении.

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Несмотря на то, что идея уже одобрена жителями кантона, пройдет еще много времени до воплощения ее в реальность. Например, пока неизвестно, как будет финансироваться проект, который сейчас оценивают в сумму, почти достигающую 3 миллиардов евро. Кроме того, нет никаких гарантий, что жители проголосуют в дальнейшем за более конкретные планы по строительству.

"Идея построить переправу через Женевское озеро выдвигалась на обсуждение швейцарцев уже несколько раз. Сначала, в 1988 году, она была одобрена, но восемь лет спустя отклонена. В 2014 году избиратели вновь высказались против инициативы", - подчеркивает издание.

Стоит отметить, что власти Женевы уже сказали "да" амбициозному проекту. Сенат проголосовал за него большинством голосов в январе 2016 года.